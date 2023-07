È il giorno di Okafor al Milan! Tutte le notizie in aggiornamento LIVE su MilanNews

Il Milan ha, nella giornata di ieri, chiuso l'accordo con il Red Bull Salisburgo per Noah Okafor che, in serata, ha poi raggiunto Milano. Con il live in costante aggiornamento di MilanNews.it, potrete seguire in diretta tutti i passi dell'attaccante svizzero nella giornata di oggi: dalle visite mediche in mattinata alla firma a Casa Milan fino all'annuncio ufficiale.