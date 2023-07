È il giorno di Pulisic al Milan! Tutte le notizie in aggiornamento costante LIVE su MilanNews

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è il giorno di Christian Pulisic al Milan. L'attaccante statunitense giungerà in mattinata in aereo dagli USA a Milano, in modo da sostenere in giornata le visite mediche alla Clinica La Madonnina, l'idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà al Club rossonero a Casa Milan in prima serata, dove saluterà con selfie e autografi anche i tifosi milanisti presenti.

