E intanto Sala dà l'ultimatum: "120 giorni a Milan e Inter per dirci cosa vogliono fare"

Il sindaco di Milano Beppe Sala sta cercando in tutti i modi di non perdere nè Milan nè Inter, ma neanche San Siro. Il primo cittadino ha ulteriormente lanciato un ultimatum alle due società nella giornata di ieri, come riportato dall'edizione milanese di Repubblica. Le sue parole: "Vogliamo dare 120 giorni alle squadre per avere contezza di quello che vogliono fare, mi sembra un tempo congruo. Chiederò all'assessore alla Rigenerazione Urbana, Tancredi, di agire in questo senso".