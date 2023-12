È l'Ibra-day! Zlatan atteso oggi a Milanello per il primo giorno da Senior Advisor

Oggi sarà anche il grande giorno del ritorno a Milanello di Zlatan Ibrahimovic, che è atteso nel Centro sportivo di Carnago per la prima volta dopo essere stato nominato Senior Advisor di RedBird e del Milan. Lo svedese incontrerà Stefano Pioli, la squadra rossonera e la dirigenza di via Aldo Rossi.

Il ruolo di Ibrahimovic

Ibrahimovic, che in RedBird collaborerà con il team di investimento globale della società nel supportare il portafoglio di investimenti esistente di RedBird nei settori sport, media e intrattenimento, è quindi un consulente di Gerry Cardinale sul Milan. A livello operativo si va a integrare con l’area sport nelle scelte, ma non sarà lui a prendere la decisione finale, anche se la potrà influenzare, probabilmente con sempre più vigore man mano che acquisirà esperienza con il nuovo mondo. Lo svedese non sarà tutti i giorni a Milanello, ma potrà andarci tutte le volte che vuole per stare vicino alla squadra e a Stefano Pioli. Non sarà comunque il tutor dell'allenatore milanista, il quale avrà invece così un importante interlocutore con cui confrontarsi quotidianamente.