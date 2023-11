È la vigilia di Milan-Fiorentina: allenamento mattutino per i rossoneri

Oggi è la vigilia della ripresa del campionato per il Milan. I rossoneri domani sera alle 20.45 scenderanno in campo a San Siro contro la Fiorentina. Per l'allenamento di rifinitura, la squadra si ritroverà quest'oggi al Centro Sportivo di Milanello, agli ordini di Stefano Pioli, per una seduta mattutina di allenamento. A seguire la conferenza stampa del tecnico.