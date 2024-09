È morto a 39 anni l'ex difensore ivoriano Sol Bamba. Ha giocato anche nel Palermo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 01 SET - E' morto all'età di 39 anni l'ex difensore ivoriano Souleymane 'Sol' Bamba. Ne danno notizia i club di calcio in cui ha militato, tra cui il Palermo (2014-2015). La società rosanero "con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa" del giocatore, si legge sull'account X della squadra siciliana. L'ex nazionale aveva sconfitto il cancro per riprendere la sua carriera da giocatore. Bamba stava lavorando con lo staff tecnico della squadra turca Adanaspor quando si è sentito male venerdì. "Il nostro direttore tecnico si è ammalato prima della partita contro il Manisa ed è stato portato" in ospedale e "purtroppo lì ha perso la sua battaglia per la vita", ha affermato il club di Adana in un comunicato sui social media.

All'ex calciatore era stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin nel 2021 mentre era al Cardiff City; era stato dichiarato guarito dal cancro dopo un ciclo di chemioterapia ed era tornato a giocare di nuovo per il club gallese e poi per il Middlesbrough. Nato in Francia, Bamba ha iniziato la sua carriera da giocatore al Paris St Germain, prima di trasferirsi in Scozia. Ha aiutato il Dunfermline a raggiungere la finale della coppa scozzese, prima di trasferirsi all'Hibernian e poi al Leicester nel 2011. Dopo periodi in Turchia e in Italia si è unito al Leeds, dove è stato capitano del club. Bamba ha rappresentato la Costa d'Avorio alle Olimpiadi del 2008 e ha giocato nella Coppa d'Africa del 2012, con un totale di 46 presenze internazionali. (ANSA).