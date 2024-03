E ora chi vorrebbero ai quarti Pioli e Leao? Le loro risposte

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a SkySport nel post Slavia Praga-Milan: "Sicuramente abbiamo gestito meglio la superiorità numerica rispetto alla gara d'andata, in undici contro undici è stata una partita più difficile ma ci avevano lasciato spazi nei quali potevamo colpire".

Che momento è per voi?

"Stiamo bene, è un momento positivo, i nostri tre giocatori offensivi hanno qualità. Dobbiamo fare bene domenica in un'altra partita difficile col Verona, prima di recuperare energie nella pausa. Abbiamo passato due turni che potevano sembrare semplici ma Rennes e Slavia non erano squadre facili. Ci sono 8 squadre che possono vincere l'Europa League e ci siamo anche noi".

LA RISPOSTA DI LEAO

Hai un desiderio per i quarti?

"No, non ce l'ho, ma sappiamo che troveremo squadre importanti. Ma l'obiettivo è sempre lo stesso: vogliamo andare il più lontano possibile in questa competizione".