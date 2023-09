E. Pellegrini: "Derby? Troppo presto per lo scudetto. Le squadre capiranno le loro dimensioni"

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter a cavallo tra anni '80 e anni '90, ha parlato in esclusiva a TMW del derby di Milano che sarà il piatto forte del weekend di Serie A. Questo il suo giudizio complessivo sulla partita: "È assolutamente troppo presto per indicare un favorito per il titolo, siamo alla quarta giornata. Sarà molto importante perché Inter e Milan capiranno un po' la loro dimensione. Giocare dopo la sosta per le nazionali non cambia niente, è una partita particolare per entrambe, tutte e due hanno mostrato ottima organizzazione, bel gioco ed enormi possibilità di segnare gol".