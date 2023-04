È possibile avere rimpianti? Nì. Napoli fortissimo, Milan saldissimo

È possibile avere rimpianti dopo che, nei primi venti minuti, la squadra avversaria ha creato quattro nitide occasione da gol e, nel finale, il tuo portiere ha salvato l'1-0 con un miracolo straordinario? La risposta è ni: un po' si, perché nel mezzo c'è stato tanto Milan, un po' no, perché il calcio dà e toglie e vincere, anche con un solo gol di scarto, è sempre meglio che non vincere.

L'andata dei quarti di finale di Champions League ha regalato al calcio internazione un derby italiano di spessore, giocato in mezzo ad un San Siro versione rossonera da brividi - splendida, ancora una volta, la coreografia a tutto stadio firmata dalla Curva Sud Milano - con tanta intensità e qualità, tecniche e tattiche. Il Napoli ha dimostrato di essere una squadra veramente forte, con qualità tecniche superiori alla media soprattutto dalla cintola in su, mentre il Milan ha confermato di avere, almeno in Champions, i nervi sempre saldi e attenti.La qualificazione si deciderà al "Maradona". Questa è l'unica certezza. E al ritorno potrebbe tornare Osimhen, assente ieri, ma mancheranno per Spalletti gli squalificati Anguissa e Kim. Il Milan si presenterà senza squalifiche e con due risultati su tre a favore, nonostante il vantaggio sarebbe potuto essere più ampio se fosse stato sfruttato, in maniera offensivamente più efficace, l'uomo in più nel finale. Nota conclusiva sull'arbitro: ha diretto male, entrambe le squadre possono avere rimpianti. Quindi è possibile avere rimpianti? Nì.