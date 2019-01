E se Milan-Napoli durasse solo 45 minuti?

Da sette stagioni, per intenderci dal 2011-2012 in poi, non c’è differenza fra primo e secondo tempo.

Perché il segno comparso in schedina dopo quarantacinque minuti (più recupero) di Milan-Napoli è sempre stato quello in seguito certificato dal triplice fischio finale. Non solo. Negli ultimi due anni c’è pure stata corrispondenza di punteggio: 0-0 lo scorso campionato, 1-2 due tornei or sono.

E così l’ultima volta con un finale differente da quanto visto fino all’intervallo risale al campionato 2010-2011, quando le due squadre andarono a risposo sullo 0-0 e nella ripresa Ibrahimovic (su calcio di rigore), Boateng e Pato fissarono il punteggio sul 3-0 per i rossoneri.

Nelle ultime 3 stagioni il Diavolo ha raccolto un solo punto ospitando i campani.

E’ accaduto la passata stagione quando l’incrocio terminò con un pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0. Nel 2016-2017 ci fu un 1-2 firmato Insigne, Callejon e Kucka. Nel 2015-2016 addirittura uno 0-4 con reti di Allan, Insigne (doppietta), Ely (autogol).

La più recente affermazione dei padroni di casa è quindi rappresentata dal 2-0 del 2014-2015, Menez e Bonaventura gli allora mattatori.

Chiudiamo segnalando che le reti milaniste al Napoli in Serie A, gare in casa e fuori, ammontano a 199. I rossoneri hanno marco duecento o più gol già ad 8 club: Fiorentina 245; Lazio 239; Roma 237; Torino 223; Bologna 219; Inter 217; Juventus 214; Sampdoria 2014.

Difficilmente però l’eventuale centro numero 200 potrà arrivare dalla panchina. Dopo venti giornate Napoli e Milan sono, infatti, agli antipodi nella graduatoria dei gol realizzati con giocatori subentrati. Gli azzurri svettano su tutti con 8 marcature. Il Milan è fanalino di coda con soltanto 1.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

70 incontri disputati

32 vittorie Milan

24 pareggi

14 vittorie Napoli

117 gol fatti Milan

71 gol fatti Napoli

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Napoli 2-2, 20° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Milan-Napoli 0-0, 32° giornata 2017/2018