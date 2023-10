È Tomori l'MVP di Dortmund-Milan per i tifosi rossoneri

Sugli spalti c'era il famoso muro giallo della curva avversaria, in campo il muro rossonero è stato Fikayo Tomori. Una prestazione attenta, grintosa ed efficace. Nel prestigioso palcoscenico della Champions League, l'inglese sta mostrando il repertorio al completo e per la seconda volta di fila - dopo Newcastle - è stato votato dai nostri tifosi - attraverso l'AC Milan Official App - come MVP anche di Borussia Dortmund-Milan.

Tomori ha raccolto quasi il 45% complessivo dei consensi, sopravanzando Leão, Thiaw e Musah. È la faccia della squadra che ha bissato il prezioso clean sheet, punto di partenza per avere più chance di vittoria. Il verdetto, alla fine, è stato sospeso a metà, ma la difesa come reparto ha retto dando rinnovate garanzie di essere solida e stabile anche dopo il recente 0 nella casella dei gol concessi alla Lazio in campionato.

La prova di Fikayo al BVB Stadion Dortmund è stata senza macchie, di grande padronanza e con nessun inciampo. Segnali di una buonissima condizione fisica e mentale per un giocatore - ed è questa la nota più lieta da sottolineare - tornato a esprimersi al 100%. Tanta roba per alzare il livello della retroguardia del Milan, semplificando il lavoro dei compagni e rassicurando Mister Pioli.

I numeri dettagliati di una serata brillante: 9 palloni recuperati e 2 palloni intercettati, primati di squadra. E poi 42 passaggi positivi, 4 duelli vinti, 3 lanci positivi e 2 contrasti vinti nell'arco dei 93' di gioco. Segni di stanchezza? Nessuno, anzi sempre lo stesso sguardo agguerrito lottando su ogni pallone: sia a campo aperto che nello stretto, sia in velocità che in marcatura.