È tornato Loftus-Cheek. L'inglese riassaggia il campo dopo un lungo calvario

vedi letture

Tra le belle notizie della serata di Milan-Como, c'è quella relativa il ritorno di Ruben Lotfus-Cheek. Il centrocampista è entrato al 78' al posto di Rafa Leao, riassaggiando il campo dopo 2 mesi di stop.

L'inglese si era visto solo per pochi minuti col nuovo allenatore, giocando 13 minuti nella finale contro l'Inter. Giusto un'illusione in mezzo a tante giornate di stop. Prima della gara contro i nerazzurri, Loftus-Cheek aveva visto il campo per l'ultima volta l'11 dicembre contro lo Stella Rossa. Che giocatore troveremo? La sua stagione fin qui è da dimenticare: il suo utilizzo in campo uno dei primi dilemmi per Paulo Fonseca, che non è riuscito a valorizzarlo, pur avendogli dato fiducia nelle prime quattro giornate di campionato. Conceiçao avrà un'arma in più a disposizione e magari potrebbe pensare, con lui, di passare al 4-3-3 con Reijnders a fare la mezzala sinistra e un giocatore tra Fofana e Bondo come vertice centrale.