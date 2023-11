"È troppo tempo che non vinciamo": Pioli sottolinea la cosa più importante dopo Lecce-Milan

"Sappiamo che in campionato siamo in difetto e dobbiamo riprendere punti. Abbiamo una partita in casa difficile, ma è troppo tempo che non vinciamo". Così Stefano Pioli a MilanTV nel post Lecce-Milan.