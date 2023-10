È un Milan (anche) a due punte: il peso di Jovic e Giroud in campo

La squadra di Stefano Pioli ha saputo sempre evolversi in questi anni, passando recentemente dal 4-2-3-1 a un 4-3-3 molto moderno, con i terzini particolarmente dentro al campo. Nella vittoriosa trasferta di Genova, la mossa per sbloccare il risultato da parte del mister rossonero è stata quella di inserire Giroud al fianco di Jovic. Per il serbo prestazione sufficiente, soprattutto perchè la forma fisica dell'ex viola non è e non può essere ancora al top.

L'ingresso e l'impatto del francese è stato invece eroico per la responsabilità presa dopo l'espulsione di Maignan. Il Milan trova così altre alternative offensive, potendo utilizzare un duo d'attacco di peso in certe situazioni di gioco.