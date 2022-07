EA Sports sceglie Kerr, per la prima volta nella storia una calciatrice sulla copertina di FIFA

EA Sports ha annunciato quella che sarà la copertina dell'Ultimate Edition di FIFA 23. Per la prima volta nella storia sulla cover del famoso videogioco calcistico comparirà anche una calciatrice: Kilyan Mbappé infatti sarà affiancato da Sam Kerr, attaccante del Chelsea e della nazionale Australiana.

Presenting your #FIFA23 Cover Stars:@samkerr1 and @KMbappe ⭐️⭐️



Two phenomenal forces up front.

One ultimate strike partnership.



