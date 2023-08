Ecco a chi saranno affidati telecronaca e commento di Monza-Milan

Monza-Milan, amichevole valida per il trofeo Silvio Berlusconi, sarà visibile in diretta su Canale 5, in streaming su Mediaset Infinity, sportmediaset.it e Tgcom24.it e in live testuale web su MilanNews.it. La serata sarà presentata da Monica Bertini, mentre la telecronaca della gara è affidata a Massimo Callegari e al commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a bordocampo Alessio Conti e Claudio Raimondi.