Ecco chi è il mentore di Simic al Milan: "Viene da me e mi dice la sua opinione..."

Su Milan TV torna il format “Homegrown”, video speciale in cui viene raccontata la storia dei calciatori cresciuti o che iniziano a sbocciare con il rossonero addosso. A raccontare la sua storia è il difensore Jan-Carlo Simic.

Il rapporto con i compagni della Primavera e lo spogliatoio della Prima Squadra: “In Primavera sono amico con tutti, mi trovo bene con tutti, qualche volta usciamo tutti insieme e ci divertiamo, andiamo a mangiare insieme. Non ci sono mai problemi. In Prima Squadra mi trovo bene soprattutto con Thiaw perché è tedesco, parlo tanto con lui. Simon Kjaer è il mio mentore, cerca sempre di migliorarmi. Ha esperienza, quando vede una situazione in cui potevo fare meglio viene da me e mi dice la sua opinione. Poi sto anche con Luka Jovic, che è serbo e gioca in nazionale. Ha qualità incredibili, anche come uomo cerca sempre di aiutarmi e migliorarmi. Jovic mi vede come un fratello minore, sono molto grato anche a lui”.