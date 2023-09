Ecco come doveva essere lo stadio a La Maura. Le parole dell'archistar Boeri

vedi letture

Stefano Boeri, archistar di fama internazionale, si era proposto al Milan per il progetto dell'ipotetico nuovo stadio all'Ippodromo La Maura che poi non è andato avanti a causa dei tanti ostacoli messi in piedi specialmente dai gruppi ambientalisti. In un'intervista al Corriere della Sera, l'architetto ha raccontato quello che poteva essere il nuovo stadio rossonero: "Il nuovo stadio bosco avrebbe occupato nel sito circa 78mila metri quadri, mentre altri 17mila sarebbero stati occupati da uffici, un museo del Milan e il flagship store e funzioni commerciali. Ma tutto il resto di La Maura, più di 570mila metri quadri di verde, sarebbero stati trasformati in un grande parco della biodiversità con cavalli, fattorie didattiche e bosci.

Sarebbe stato ridato alla città e soprattutto aperto al pubblico. Adesso è circondato da un muro alto tre metri".