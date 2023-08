Ecco cosa chiede Pioli in allenamento, le parole di Loftus-Cheek

Ruben Loftus-Cheek è intervenuto direttamente dalla pancia dell'Allegiant Stadium di Las Vegas, questa notte teatro della sfida amichevole tra Milan e Barcellona, e ha parlato in conferenza stampa anche di quello che Stefano Pioli sta chiedendo alla squadra in questi giorni. Le sue parole: "In queste settimane stiamo imparando a mettere in campo quel che ci chiede, lui vuole un calcio molto aggressivo e offensivo, una manovra fluida. Vogliamo la palla tra i piedi, abbiamo le qualità per costruire tanto come ci chiede il Mister: più giochiamo, più riusciamo ad affinare gli automatismi e il feeling tra di noi".