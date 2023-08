Ecco cosa ha detto Osimhen a Chukwueze sul Milan e su Pioli

Cosa ti ha detto Osimhen? Così Samuel Chukwueze ha risposto in conferenza stampa: "E' il mio migliore amico. Giochiamo insieme da tempo in nazionale. Gli ho sempre chiesto com'era giocare in Italia. Gli ho detto che il Milan mi voleva e lui mi ha detto che il Milan è una grande squadra e che Pioli è un bravo allenatore. Tutti conoscono il Milan. Io ho voluto venire al Milan. Con Osimhen scherziamo tanto. Gli ho detto che quest'anno non batteranno il Milan".