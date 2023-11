Ecco da quanto tempo il Milan non subiva tre gol in casa in Champions

La sconfitta contro il Borussia Dortmund in Champions League è molto pesante dal punto di vista della questione qualificazione con il Milan che dovrà fare un miracolo a Newcastle e sperare nel miracolo a Dortmund per accedere agli ottavi di finale. Se non dovessero arrivare, il primo obiettivo stagionale sarebbe sfumato già a dicembre, in una competizione in cui l'anno scorso il Diavolo era arrivato in semifinale.

Ma il risultato di San Siro è psante anche dal punto di vista numerico: subire tre gol in casa (segnandone solo uno) non è mai bello. Ed era un avvenimento che, quantomeno in Champions League, non avveniva da un po' nelle partite del Milan. Secondo i dati Opta, i rossoneri non subivano tre gol in casa in una gara di Champions League dal 23 novembre 2011, contro il Barcellona (2-3), anche in quel caso nella quinta giornata del girone della competizione.