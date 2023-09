Ecco il primo big match della stagione: Milan ospite a Roma. Info e dettagli

vedi letture

Oggi, alle ore 20:45 e presso lo stadio Olimpico di Roma, il Milan scenderà in campo per affrontare il primo big match della stagione, confrontandosi contro la Roma nella sfida valida per la terza giornata di Serie A; i rossoneri sono a punteggio pieno dopo due partite, mentre i giallorossi di Mourinho hanno collezionato un solo punto.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Ore: 20.45

TV: DAZN

web: MilanNews.it