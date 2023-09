Ecco quale giocatore del Milan è il più intelligente secondo Pulisic

Il nuovo volto del Milan Christian Pulisic è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport nella mattinata di oggi. L'americano ha parlato dei suoi primi mesi in rossonero e del derby che incombe. Ha poi elogiato diversi compagni di squadra: nuovi e vecchie conoscenze. Alla domanda su quale giocatore fosse il più intelligente in campo, la risposta è stata pronta: "Krunic". Una bella investitura per il centrocampista bosniaco rossonero. E poi, il più matto (nel sesno buono del termine): "Adli, mi fa divertire quel ragazzo". Il più silenzioso: "Pierre Kalulu".