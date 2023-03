MilanNews.it

L'effetto Rafa Leao è molto forte dalle parti di Milanello. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, quando il portoghese non è in campo il Milan si porta a casa un punto di media in meno nelle partite di campionato. La media punti dei rossoneri quando Rafa scende sul terreno di gioco è di 2.2, quando non c'è di 1.2. Un dato significativo.