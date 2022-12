Effetto Qatar, la Gazzetta titola: "Hernandez ora per tutti è un terzino top"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport propone oggi in edicola un'analisi di come sono cambiate le valutazioni dei giocatori più importanti della Serie A nel corso del Mondiale in Qatar. Per il Milan, nello specifico, il riferimento maggiore è per Theo Hernandez, assoluto protagonista con la maglia della Francia sulla fascia sinistra in coppia con Mbappè. La rosea scrive: "Hernandez ora è per tutti un terzino top". La valutazione del francese rossonero è lievitata da 50 a 70 milioni di euro e il Milan se lo tiene stretto.