El Kaddouri consiglia: "Ziyech sarebbe perfetto nel Milan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il trequartista marocchino Omar El Kaddouri, con un passato in Italia tra Brescia, Napoli e Torino tra le altre, ha parlato a Tuttosport per commentare il momento magico della sua nazionale in Qatar. Tra le tante cose dette anche un piccolo suggerimento al Milan: "Ziyech al Chelsea ha avuto poca fiducia, ma possiede un sinistro che pochi hanno nel campionato italiano. Nel Milan sarebbe perfetto. In Inghilterra il campionato è più fisico e per quello magari un po' fatica".