El segna semper LuKa

vedi letture

Con il gol nel finale al Frosinone, Luka Jovic ha segnato la settima rete al suo primo anno in rossonero, dimostrando, ancora una volta, di saperci stare nel posto e nel momento in cui deve essere. Entra e segna, come è già accaduto spesso in questa stagione: Atalanta, Udinese, Frosinone. El segna semper LuKa.