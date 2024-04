El Shaarawy a destra, Pioli: "Non ce lo aspettavamo ma non è cambiato niente di quello che avevamo preparato"

Brutta prestazione del Milan che cade in casa nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. I giallorossi passano per 1-0 a San Siro e si mettono in pole position per il passaggio del turno in vista del ritorno all'Olimpico fra sette giorni. Prestazione deludente complessiva dei rossoneri che alla fine recriminano anche per una traversa, ma non ci sono giustificazioni. Ai microfoni di Sky Sport 24 ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli.

Sulle scelte di De Rossi: "El Shaarawy a destra non ce la aspettavamo ma non è cambiato niente per quello che avevamo preparato: loro invece che fare la difensiva a sinistra l'hanno fatta a destra, chiaramente per ostacolare Theo e Rafa che hanno trovato meno spazi ma abbiamo creato più a destra. Abbiamo creato le situazioni e abbiamo fatto tanti tiri ma senza qualità e precisione, poi dopo la partita è diventata più difficile. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta di più, più compatti, più aggressivi. Certo dobbiamo prenderci dei rischi se vuoi prendere gli avversari così bravi e con qualità: la partita di là l'abbiamo fatta ma c'è mancato il guizzo"