E.League, Milan favorito su Olympiacos

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Olympiacos e Milan si giocano ad Atene l'accesso ai sedicesimi di finale di Europa League e i quotisti Snai sono in leggerissimo favore per i rossoneri, dato a 2,65, contro il 2,79 degli avversari, a 3,20 invece si gioca la X. Tecnicamente, il Milan avrebbe anche la possibilità di passare da primo, vincendo, ma in contemporanea il Betis, attualmente in vetta, dovrebbe fallire il successo in casa del Dudelange. Tant'è che nelle scommesse sul primo posto gli andalusi sono a 1,07 e i rossoneri a 6,50. Domani gioca anche la Lazio, contro l'Eintracht Francoforte: il segno 1 è valutato 2,20, il pareggio 3,55, il 2 è invece a 3,20 su SNAI.