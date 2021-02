Elezioni FIGC, Gravina in pole per la rielezioni. Sibilia tenta la rimonta con Lotito

Lunedì prossimo la FIGC deciderà il prossimo presidente federale tra quello uscente Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia. La griglia di partenza vede nettamente favorito l'attuale capo della Federazione, appoggiato dalla quasi totalità delle tre leghe professionali, dall'AIC e dall'Assoallenatori. Lo sfidante invece ha l'ok di quasi tutta la LND e sommando le percentuali dei "partiti" in appoggio ecco che Gravina dovrebbe raggiungere agilmente il 64% della totalità dei votanti. Sibilia proverà a far breccia anche in Serie A tramite l'appoggio di Lotito insieme al Benevento, ma pare difficile che i recenti accadimenti anche in chiave diritti tv possano spostare dei voti dall'una all'altra parte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.