Elezioni in Lega. CorSera: "L'indagine sulla nomina di Miccichè: archiviato insieme a Malagò"

La Guardia di Finanza ha innescato un'indagine della Procura di Milano sulla nomina il 19 marzo 2018 a presidente della Lega di A di Gaetano Miccichè, imposta ai club dal presidente del Coni Giovanni Malagò per acclamazione al posto dello scrutinio segreto che minacciava l’unanimità necessaria a superare l’ipotizzato conflitto di interessi di Micciché, presidente di Banca Imi in affari con alcuni club e consigliere della Rcs del patron del Torino, Urbano Cairo, si legge sul Corriere della Sera. I pm hanno ipotizzato che la nomina fosse "funzionale a orientare l’aggiudicazione dei diritti tv del calcio 2018-2021 a Sky", in cambio di "5 milioni l’anno per tre anni, veicolati con una fittizia compravendita di diritti cinetv tra Sky e una società del gruppo Medusa messa a disposizione dal suo manager Giampaolo Letta, e riciclati mediante un fondo del broker Massimo Bochicchio". Alla fine per tutti è stata archviata l'ipotesi della corruzione.