Emanuelson: "Leao mi fa impazzire, Maldini ha fatto un colpaccio"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Urby Emanuelson, doppio ex di Milan e Roma, ha parlato ai microfoni di gazzetta.it. Queste le sue dichiarazioni su Leao: "Mi fa impazzire, mi ricorda Robinho. Quando un calciatore scende in campo in quel modo, con il sorriso stampato sul volto e tanta voglia di divertirsi, questo sport diventa magico. Finché sarà felice, Rafa sarà sempre in grado di cambiare le partite. Prima che arrivasse, al Milan non lo conoscevo. Maldini ha fatto un colpaccio. Lo stesso discorso vale per Tonali: sbaglio o sa fare tutto, sia in attacco che in difesa?"