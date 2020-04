Emergenza Coronavirus, Conte: "Con il nuovo decreto daremo 400 mld di liquidità alle imprese"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa ha annunciato un nuovo aiuto alle imprese per un totale di 400 miliardi di euro: Vi annuncio che con il decreto appena approvato diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, piccole, medie e grandi che siano. Si tratta di 200 miliardi per il mercato interno e altri 200 per rafforzare l'export. Non ricordo un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica. - continua Conte – Lo faremo tramite i normali canali di prestito con lo Stato che si farà garante per le imprese che richiederanno questi finanziamenti. Abbiamo inoltre esteso la golden power per proteggere gli asset strategici in vari campi dagli interessi stranieri o da eventuali scalate avverse”.