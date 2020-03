Emergenza Coronavirus. Fontana: "Ospedale in Fiera a Milano sarà punto di riferimento"

Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, ha parlato del nuovo Ospedale in Fiera a Milano. "Qui si è lavorato in maniera indefessa e qui è stato realizzato un ospedale di altissima qualità e tecnologia che potrà diventare un punto di riferimento per la rianimazione per tutto il paese, tanto è vero che il Governo ha già detto di voler riprodurre ciò che è stato fatto in fiera al centro Italia e al sud Italia" come "garanzia, diga alle necessità che si dovessero verificare", riporta Sky Tg 24.