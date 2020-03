Emergenza Coronavirus. Johnson imita l'Italia e ordina il lockdown in Gran Bretagna

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato in un discorso alla nazione una nuova serie di misure restrittive sul modello di quelle in vigore nel nostro paese. Da stasera tutti gli esercizi commerciali non essenziali dovranno chiudere e saranno vietate le riunioni pubbliche con più di due persone presenti. Inoltre saranno chiusi i luoghi di culto e in parte i parchi pubblici. Restrizioni anche per la libertà di movimento dei cittadini che ora potranno uscire di casa soltanto per avoro, per fare la spesa, portare a spasso il cane, far esercizio o per assistenza.