Emergenza Coronavirus. La UEFA pensa di bloccare il Fair Play Finanziario per un anno

L'UEFA pensa di bloccare per un anno il Fair Play Finanziario. A Nyon sono nate due commissioni proprio per esaminare i provvedimenti da prendere in questo delicato momento per tutto il calcio europeo e superare l'emergenza del flagello Coronavirus. Sono già partiti i lavori per il nuovo calendario, mentre la prossima settimana il presidente Ceferin ha convocato i rappresentanti degli stakeholder del calcio per un nuovo summit. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, viste le grandi manovre economiche che i vari Stati stanno facendo in questo periodo di emergenza, la UEFA potrebbe aiutare le società europee, non tenendo conto dei rossi di bilancio che fatalmente potrebbero maturare negli esercizi in corso.

Se questa deroga dovesse trovare consensi in sede Uefa, evidentemente non verrebbe meno l’attività di controllo sulla salute dei bilanci. Ci sarebbe solo una sorta di limbo, un periodo di transizione in cui le ingenti perdite dovute al Coronavirus non verrebbero contabilizzate in linea generale.

Le italiane - La Juve, dopo il recente aumento di capitale, è protagonista di una rincorsa per raggiungere il pareggio di bilancio anche alla luce delle ultime vicende legate alla pandemia. Anche l’Inter solo in questa stagione è uscita dal tunnel di un lungo settlement agreement. Mentre le vicissitudini del Milan sono note, così come anche la Roma è stata a lungo controllata. Quindi anche il calcio italiano vede di buon occhio questa prospettiva. E a Nyon tira aria di comprensione.