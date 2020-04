Emergenza Coronavirus. Malagò: "Riaperture palestre? Il 4 maggio sapremo qualcosa"

Nel suo intervento a Tgcom24, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha parlato anche della possibile riaperture delle palestre e di altri centri sportivi: "Ci stiamo occupando da settimane a questa tematica. Il Governo ci ha inviato una lettera per chiederci le nostre esigente per le eventuali riaperture e per riuscire a fare il meglio possibile. L'Italia funziona così: ci sono 130.000 società sportive, oltre il 95% sono in luoghi pubblici e al tempo stesso ci sono 12 milioni di italiani che ne usufruiscono. Abbiamo girato loro la lettera del Governo chiedendo in che modo vorrebbero riaprire. Ci sono arrivate tantissime risposte, le stiamo analizzando e le stiamo integrando con un protocollo voluto dall'associazione medici sportivi. Questo non basta, le associazioni chiedono, i medici dicono cosa si deve fare ma poi c'è una dinamica molto complicata. Si deve parlare dei divisori, come devono essere fatte, come gestire i contatti: il politecnico di Torino unisce i documenti ed entro lunedì mattina invieremo tutto al Governo che darà una risposta al mondo dello sport".