Emergenza Coronavirus. Ministro Catalfo: "Decreto Cura Italia non lascia indietro nessuno"

Nunzia Catalfo, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha parlato a SkyTg24 del Decreto Cura Italia varato dal governo nelle scorse ore: “E’ un decreto che non vuol lasciare nessuno indietro, con tutele per lavoratori e famiglie. Si parla di 25 miliardi di investimento previsto, di cui più di 10 dedicati ai lavoratori. 5 sono per gli ammortizzatori sociali e utilizzabili anche per chi ha un solo lavoratore dipendente. Ci saranno interventi a tutto tondo, anche sulle famiglie, per le quali abbiamo inserito circa 2 miliardi per il congedo parentale, dura 15 giorni e dà diritto al 50% della retribuzione per i bambini al di sotto dei 12 anni. Per le famiglie con figli disabili invece non ci sono limiti di età. Possibili nuovi interventi ad aprile? Siamo pronti, gli interventi sugli ammortizzatori sociali hanno 9 settimane di copertura, mentre altri (come l’indennizzo per lavoratori autonomi) prevedono interventi per il mese di marzo e verranno prolungati più avanti anche per aprile. Appello ai cittadini? Ho inviato una lettera ai miei concittadini di Catania, ma lo dico a tutti. Rispettiamo le regole, stiamo a casa, se possibile usiamo lo smart working. Rispettiamo le regole, evitiamo di allargare il contagio e ne usciremo prima. E’ uno sforzo da fare per tutelare i nostri concittadini, il nostro paese e salvare vite”.