Emergenza Coronavirus. Paltrinieri: "Sport? In questo momento ci sono altre priorità"

Il nuotatore Gregorio Paltrinieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus: “Come italiani all'inizio non abbiamo capito subito la gravità della situazione, ma da quando è stata fatta chiarezza siamo rimasti tutti in casa. Noi atleti cerchiamo di allenarci in qualche modo, ma ci sono altre priorità in questo momento rispetto allo sport. - continua Paltrinieri elogiando la NBA – Loro hanno deciso di stoppare tutto al primo caso di positività, è stata la scelta giusta per sistemare le cose”.