Emergenza Coronavirus. Plasma dei guariti per trattare malati: protocollo in Lombardia

Repubblica fa il punto sulla lotta al Coronavirus e spiega che la strategia già usata in Cina di usare il plasma dei guariti per trattare i malati è ora al centro di un protocollo che si sta mettendo a punto in Lombardia. Il progetto è stato siglato da diversi centri regionali, tra cui l'Asst di Mantova che ne dà notizia in una nota in cui spiega che capofila dell'iniziativa è il Policlinico San Matteo di Pavia.