Emergenza Coronavirus, Reina: "Siamo responsabili, è in gioco la salute di tutti"

Pepe Reina, portiere rossonero in prestito all'Aston Villa, è intervenuto sul suo profilo Twitter per mandare un messaggio a tifosi e non in questo momento particolare: "Il Coronovarius è un problema GLOBALE. È tempo di dimostrare che siamo una grande società. Dobbiamo rispettare le istruzioni delle autorità ed essere responsabili affinché gli ospedali non collassino. Approfittate di questa situazione per leggere, scrivere, guardare film, giocare ed educare. È in gioco la salute di tutti. Grazie a tutti gli operatori sanitari per il tuo lavoro e impegno. E molta forza per quelli infetti! Fermeremo questo virus insieme".

El coronovarius es un problema GLOBAL. Es momento de demostrar que somos una gran sociedad. Tenemos que cumplir con las indicaciones de las autoridades y ser responsables para que los hospitales no se colapsen. #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/Ee0p2wHfxJ — Pepe Reina (@PReina25) March 13, 2020