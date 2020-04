Emergenza Coronavirus, Signorile: "Il calcio femminile è a rischio estinzione"

Dalle colonne del Corriere del Mezzogiorno arriva il grido d'allarme del presidente della Pink Bari Alessandra Signorile sulle ripercussioni pesanti che lo stop dovuto all'emergenza Coronavirus potrebbe avere sul movimento femminile: “Per come la vedo io il calcio femminile è a rischio estinzione e pensare che eravamo appena uscite dall'ombra. I costi da pagare sono molto alti e la Federazione è concentrata sulle prime categorie maschili, mentre noi restiamo un problema secondario. Per i contratti delle calciatrici siamo in stand by e presto avremo un incontro con le sigle sindacali, ma stiamo valutando di giungere a una sospensione o un piccolo taglio almeno per i piccoli club. - continua Signorile – Qui da noi si parla di stipendi da 800-900 euro, siamo sempre società dilettantistiche e le calciatrici non sono professioniste e a noi mancano sponsor per forze di causa maggiore e per questo serve fare un passo indietro tutti assieme. Ripartenza? Non credo ci siano i margini per una ripresa a breve”.