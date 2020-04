Emergenza Coronavirus. Wuhan, il numero di ricoverati per COVID-19 è sceso a zero

Buone notizie dalla Cina, in particolar modo da Wuham, città focolaio della pandemia. Come confermato da Mi Feng, un portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale della Cina, il numero di pazienti ricoverati per Coronavirus a Wuhan è sceso a zero. L'ultimo paziente in condizioni gravi è guarito venerdì 24 aprile. Nell'intera provincia dell'Hubei i casi di contagio sono invece scesi sotto quota 50 e nessun nuovo caso di infezione è stato registrato nelle ultime due settimane nell'intera provincia.