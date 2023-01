Emergenza in attacco? Pioli risponde: "Gli infortuni non dovrebbero essere lunghi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida sulla Salernitana, soffermandosi sulla situazione in attacco: "Quelli di Origi e Rebic non dovrebbero essere infortuni lunghi. Se ci saranno opportunità di rinforzare la squadra, la società non si farà trovare impreparata. Olivier sta bene. Poi abbiamo delle alternative come Lazetic e De Ketelaere".