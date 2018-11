Emergenza Milan, si aggiunge Romagnoli. In 20 giorni quanti infortuni

Si è aggiunto un altro nome alla lista degli infortunati che sta dimezzando la rosa di Gennaro Gattuso. Alessio Romagnoli ieri ha lasciato la Nazionale per una contrattura e oggi effettuerà i test medici per valutare l’entità del danno. In questo momento Gattuso ha solo due centrali arruolabili, e sono Zapata e Simic, per questo tutto il club spera di recuperare Romagnoli per la trasferta di Roma contro la Lazio il 25 novembre prossimo. Il capitano rossonero ha una settimana di tempo per cercare di guarire e mettersi a disposizione della squadra, altrimenti per Gattuso saranno davvero problemi di formazione. Il tecnico calabrese ha dovuto già rinunciare a Caldara e Musacchio per infortuni più pesanti, e potrà riaverli solamente l’anno prossimo, ma ora c’è da affrontare l’ennesima tegola.

Gli infortuni però sono arrivati tutti a cavallo tra la fine di ottobre e in questi primi 15 giorni di novembre. Nello specifico ecco la tabella:

Caldara il 27 ottobre

Bonaventura 27 ottobre

Calabria 28 ottobre

Biglia 30 ottobre

Calhanoglu 2 novembre

Higuain 5 novembre

Musacchio 8 novembre

Romagnoli 16 novembre

Infortuni che hanno colpito diverse zone del corpo, non solo muscolari ma anche traumatici. Bonaventura soffre da tempo di un’infiammazione alla cartilagine del ginocchio, Calabria alla caviglia, Higuain alla schiena (botta presa a Udine), Calhanoglu al collo del piede, mentre Biglia al polpaccio. Poi ci sono Caldara e Musacchio che rispettivamente hanno avuto problemi al tendine d’Achille e al crociato. Insomma nessun infortunio sembra essere uguale all’altro, ma probabilmente lo scarso riposo e il continuo utilizzo di questi atleti ha portato i giocatori a farsi male. Ma è altrettanto vero che c’è anche una buona dose di cattiva sorte.