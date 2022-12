Emery: "A Martinez parlerò di rispetto degli avversari"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - I festeggiamenti argentini per il trionfo ai Mondiali hanno lasciato scie di polemiche per l'ineleganza e la platealità di alcuni gesti. Protagonista in particolare il portiere della Seleccion, Emiliano 'Dibu' Martinez, che gioca in Inghilterra, dove difende i pali dell'Aston Villa. Dell'estremo difensore protagonista della finale, e non solo, oggi ha parlato il 'suo' allenatore, Unai Emery, in conferenza stampa. Il tecnico spagnolo non ha condiviso certi atteggiamenti di Martinez e ha detto ai giornalisti che è intenzionato "a parlargli la prossima settimana". "Quando sarà con noi, e sarà sotto la nostra responsabilità, potremo parlare", ha spiegato Emery. "Siamo orgogliosi di lui, ha vinto la Coppa del mondo ed è qualcosa di incredibile - aggiunto -. Voglio che riposi perché, dopo la grande emozione e il duro lavoro, è giusto staccare qualche giorno. Quando tornerà gli parlerò. Quando si prova una grande emozione è difficile contenersi, ma gli parlerò delle celebrazioni e del rispetto degli avversari". (ANSA).