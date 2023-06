Emirates Goal of the Season, iniziano le votazioni sui social: Giroud vs Leao

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Su Twitter il Milan ha pubblicato il primo duello per il premio di Gol della Stagione sponsorizzato da Emirates: nella prima sfida, il gol di Giroud in acrobazia contro il Bologna a San Siro sfida la serpentina di Rafa Leao nel match di campionato contro il Napoli vinto per 4-0 dai rossoneri al Diego Armando Maradona.