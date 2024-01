EMP-MIL (0-1): rossoneri avanti al 12', gol di Loftus-Cheek su assist di Leao

Milan in vantaggio al 12' con Ruben Loftus-Cheek: Reijnders allarga a sinistra per Leao che va via ad Ebuehi, cross rasoterra in area di rigore per l'inglese che di prima intenzione batte Caprile con un piatto destro che si insacca all'angolino.

Queste la formazioni di Empoli-Milan:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewickz, Luperto; Cambiaghi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Gyasi, Caputo. All. Andreazzoli. A disp.: Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Maldini, Indragoli, Sodero.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Nava, Mirante, Jovic, Romero, Gabbia, Chaka Traorè, Jimenez, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.