Empoli, Andreazzoli: "Il divario fra noi e il Milan è alto. Ai rossoneri toglierei tanti giocatori"

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Andreazzoli ha spiegato come la sua squadra può fermare la capolista: “Facendo il massimo di quello che puoi fare, sia come squadra che come individualità. Devi augurarti anche di avere buona sorte e che loro non siano nella loro giornata migliore. Il divario è alto, ma noi dobbiamo esaltare ciò che abbiamo sotto controllo. Chi toglierei al Milan? Ne hanno tanti, sono tutti calciatori che ti dà il piacere di vederli all'opera. Parliamo di un gruppo di lavoro tecnico che secondo me ha fatto la differenza”.