Empoli, Andreazzoli: "Regola dei 5 cambi? A me fa piacere"

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, si è così espresso in conferenza stampa sulla regola dei cinque cambi: "Mi sono già espresso, è un vantaggio naturalmente per chi è maggiormente attrezzato. Si tratta di un dato di fatto, visto che puoi cambiare il 50% dei calciatori di movimento. Però devo dirti che a me fa piacere, ho sempre auspicato che ci fosse una regola di questo tipo. Per me è importante gratificare un maggior numero di calciatori della rosa. Hai maggiore libertà di agire, domenica scorsa abbiamo fatto tutti i cambi e tutti ci hanno dato qualcosa".